Лифт с людьми сорвался и пролетел несколько этажей в Набережных Челнах

В Набережных Челнах лифт с пассажирами внутри сорвался и полетел вниз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в 18-этажном доме на улице Абсалямова. Лифт внезапно сорвался и пролетел с седьмого этажа на пятый, когда внутри него ехали четыре человека и собака. Люди не пострадали, однако не на шутку перепугались.

Жильцы дома, где все произошло, сообщили, что лифт, с которым произошла авария, часто ломается. По их словам, на жалобы проживающих в восемнадцатиэтажке не реагируют.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как рабочий, который пришел чинить лифт, перекрестил механизм. В управляющей компании сообщили, что заявки по поводу сломавшегося подъемника им не поступало, передает Mash Iptash.

Ранее мальчик справил нужду на кнопки лифта в Краснодаре и застрял в нем.