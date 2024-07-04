«Не успел убежать»: в Калужской области медведь загрыз россиянина, гулявшего рядом с домом

Медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области. Местный житель Сергей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что инцидент произошел, когда погибший вышел на прогулку с собаками. По словам Сергея, после случившегося жители деревни «дальше огорода» не пойдут.

«Произошло практически рядом с домом, он пошел гулять с собаками. Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Службы работают, но чувство страха у людей, естественно, присутствует. Я думаю, в лес и дальше своего огорода они теперь точно не пойдут. Это первый случай, но зимой по деревне ходило несколько медведей», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал ES, инцидент произошел 2 июля. По данным канала, пострадавший мужчина скончался от полученных травм.

Информацию о нападении медведя на человека подтвердил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Ранее в Иркутской области медведь вышел к людям и попытался украсть тапки у мужчины.