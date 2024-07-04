ВСУ атаковали шесть сел в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали шесть сел Белгородской области, в результате разрушены восемь домов и повреждены еще два. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате повторных сбросов боеприпасов с дронов разрушены семь частных домов в селе Безымено Грайворонского городского округа.

«Атаке ВСУ подверглось и село Козинка. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены надворные постройки и посечен забор», — написал чиновник.

Он заявил, что четыре дрона-камикадзе ударили по одному частному дому в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего здание разрушено.

Как сообщил губернатор, беспилотники также повредили дом в селе Первое Цепляево Шебекинского округа, а также комбайн в районе села Вознесеновка. Кроме того, село Новопетровка Валуйского округа подверглось артиллерийскому обстрелу. Там поврежден забор частного домовладения.

Гладков добавил, что информация о последствиях атак уточняется.

4 июля сообщалось, что украинские дроны атаковали три автомобиля в Борисовском районе Белгородской области. Два инцидента произошли на участке дороги между городом Борисовка и селом Байцуры. Беспилотник сбросил взрывное устройство на две машины, в результате чего пострадали четыре человека.

Вскоре на этом же участке трассы еще один украинский дрон попытался атаковать грузовик, однако водитель увидел беспилотник и затормозил, в результате чего дрон упал на дорогу и взорвался. Кабина грузовика получила повреждения, при этом сам мужчина не пострадал.

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