Автор «Эмпатии Манучи» рассказал о блокировке канала на YouTube

Блокировка YouTube-канала «Эмпатия Манучи» связана с жалобой Комиссии по радио и телевещанию Литвы. Об этом в своем Telegram-канале написал артист и автор канала Вячеслав Манучаров.

«Дорогие зрители, в свете последних новостей о персональных санкциях ЕС и любезных просьбах прибалтийских «друзей» наш канал «Эмпатия Манучи» на YouTube только что был заблокирован», — написал он.

При этом Манучаров подчеркнул, что в отличие от других пророссийских коллег, многих из которых удалили сразу после начала СВО, каналу «Эмпатия Манучи» удалось продержаться на вражеской платформе больше двух лет.

«Это уже большая победа, которая обеспечила несколько сотен миллионов просмотров разговорам в парадигме здравого смысла. На 4 июля 2024 на канале было 1,77 млн подписчиков. Впрочем, понятно, что это был вопрос времени. Свобода слова на западный манер она сегодня такая. Безапелляционная и авторитарная», — добавил он.