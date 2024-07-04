В РПЦ рассказали, кто не может стать крестными родителями

Люди, занимающиеся постыдным ремеслом, не могут стать крестными родителями. Об этом «Газете.Ru» рассказал клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко. По его словам, сейчас священник может пригласить будущих крестных в храм на беседу и исповедь.

«Блудница не имеет права быть крестной, а изобличенный и осужденный разбойник не имеет права быть крестным. Сейчас стали просить, чтобы крестные ходили на беседу со священником при подготовке к крещению. Чтобы не было случаев, когда люди ничего не понимают о вере, ничего не слышали, но считаются крестными. Было указание патриарха, потом оно было одобрено синодом. Обычно нужна одна встреча, где священник просто рассказывает о том, в чем смысл крестных родителей. После этого священник еще попросит прийти на исповедь, но каждый раз все в индивидуальном порядке расспрашивается. Это не жесткое твердое требование, а большое пожелание», — сказал он.

Подробнее о том, кто может стать крестными родителями – в материале «Газеты.Ru».

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