Госдума разрешит сотрудникам ФСИН вернуться на службу после ранений на СВО

Сотрудники ФСИН, получившие ранения во время специальной военной операции, смогут продолжить службу, даже получив медотвод. Соответствующий законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

В настоящий момент сотрудники ФСИН, получившие ранения на СВО и признанные негодными к дальнейшему прохождению службы, получают медотвод, исключающий продолжение работы на прежнем месте. В случае окончательного принятия законопроект позволит бойцам продолжить трудовую деятельность во ФСИН, при этом должность им будут подбирать с учетом полученных травм.

В законопроекте есть и другие нововведения. Так, сотрудники силовых структур смогут заключать краткосрочные трудовые контракты с ФСИН без испытательного срока. А люди старше 40 лет, ранее не работавшие в федеральной службе исполнения наказаний, получат возможность впервые устроиться на работу в ведомство (сейчас это невозможно).

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 апреля группой сенаторов и депутатов, входящих в рабочую группу по СВО. Об актуальности проблемы тогда рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что семьи погибших на СВО экс-сотрудников таможни, пожарных и ФСИН получат выплаты на жилье.