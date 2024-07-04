В Охе медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе дома

В Сахалинской области медведица с двумя медвежатами напала на прохожего во дворе жилого дома. Видео публикует Telegram-канал «ЧП. ДТП. Сахалин. Точка отсчета».

Инцидент произошел на улице Советской в Охе между детским садом и жилым домом. На кадрах ролика, опубликованного в сети, по двору пробежалась медведица с двумя медвежатами. Спустя несколько секунд из кустов выбежал прохожий, которого преследовала медведица, хищник успел повалить мужчину на землю. Зверя смогли спугнуть очевидцы, которые начали громко кричать.

«Как теперь гулять с ребенком? Просто семейство целое гуляет по городу. Это уже перебор», — сообщила местная жительница.

По предварительной информации, мужчина не пострадал.

До этого сообщалось, что в Биробиджанском районе Еврейской автономной области мужчина отправился за грибами и подвергся нападению медведя. Сельчанин смог самостоятельно отбиться от хищника, дойти до населенного пункта и вызвать себе скорую помощь. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в Кузбассе на местного жителя напал медведь.