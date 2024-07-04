Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Охе медведица с медвежатами напала на мужчину во дворе дома

На Сахалине нападение медведицы на мужчину попало на видео

В Сахалинской области медведица с двумя медвежатами напала на прохожего во дворе жилого дома. Видео публикует Telegram-канал «ЧП. ДТП. Сахалин. Точка отсчета».

Инцидент произошел на улице Советской в Охе между детским садом и жилым домом. На кадрах ролика, опубликованного в сети, по двору пробежалась медведица с двумя медвежатами. Спустя несколько секунд из кустов выбежал прохожий, которого преследовала медведица, хищник успел повалить мужчину на землю. Зверя смогли спугнуть очевидцы, которые начали громко кричать.

«Как теперь гулять с ребенком? Просто семейство целое гуляет по городу. Это уже перебор», — сообщила местная жительница.

По предварительной информации, мужчина не пострадал.

До этого сообщалось, что в Биробиджанском районе Еврейской автономной области мужчина отправился за грибами и подвергся нападению медведя. Сельчанин смог самостоятельно отбиться от хищника, дойти до населенного пункта и вызвать себе скорую помощь. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в Кузбассе на местного жителя напал медведь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами