В Москве приговорили к 12,5 года колонии гражданина США

Гражданина США Роберта Вудлэнда приговорили к 12,5 года заключения за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

«Суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Пермского края, имеющего гражданство США и России Роберта Вудлэнда. Он признан виновным и приговорен к 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимому 12 лет колонии.

Роберта Вудлэнда арестовали 9 января.

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