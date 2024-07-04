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В Москве приговорили к 12,5 года колонии гражданина США

Гражданина США Вудлэнда приговорили к 12,5 года за покушение на сбыт наркотиков

Гражданина США Роберта Вудлэнда приговорили к 12,5 года заключения за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

«Суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Пермского края, имеющего гражданство США и России Роберта Вудлэнда. Он признан виновным и приговорен к 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимому 12 лет колонии.

Роберта Вудлэнда арестовали 9 января.

23 июня отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже американец Пол Уилан призвал власти США принять решительные меры, чтобы вернуть на родину его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Бывший морской пехотинец США призвал заполнить тюрьму Гуантанамо чиновниками из РФ, арестовать российских шпионов, а также сделать все, что заставит Кремль вернуть арестованных американцев.

Ранее в ФСБ раскрыли, как француз выпытывал у госслужащих военные сведения.

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