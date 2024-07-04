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Астраханские медики спасли иностранца после укуса ядовитого паука

Астраханские врачи спасли жизнь гражданину Казахстана после укуса ядовитого паука

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Минздрав Астраханской области/VK

Врачи Харабалинской районной больницы спасли гражданина Казахстана, которого укусил паук-каракурт. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Астраханской области.

Астраханским медикам пришлось экстренно выезжать в Казахстан, чтобы помочь мужчине, пострадавшему от укуса ядовитого паука. В Балкудукскую больницу Атырауской области поступил 44-летний местный житель с тяжелым токсическим отравлением, медики обратились за помощью к российским коллегам.

Врачи предположили, что иностранца укусил паук-каракурт, за двое суток им удалось стабилизировать состояние пострадавшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Каракурт — вид пауков из рода черных вдов, его яд считается опаснее змеиного. Укус действует немедленно: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10–15 минут распространяется по всему телу. Общее отравление проявляется такими симптомами, как одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль.

Ранее женщина выпустила тарантула из террариума, чтобы избавиться от соседки.

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