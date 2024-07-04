Астраханские медики спасли иностранца после укуса ядовитого паука

Врачи Харабалинской районной больницы спасли гражданина Казахстана, которого укусил паук-каракурт. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Астраханской области.

Астраханским медикам пришлось экстренно выезжать в Казахстан, чтобы помочь мужчине, пострадавшему от укуса ядовитого паука. В Балкудукскую больницу Атырауской области поступил 44-летний местный житель с тяжелым токсическим отравлением, медики обратились за помощью к российским коллегам.

Врачи предположили, что иностранца укусил паук-каракурт, за двое суток им удалось стабилизировать состояние пострадавшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Каракурт — вид пауков из рода черных вдов, его яд считается опаснее змеиного. Укус действует немедленно: пострадавший человек ощущает жгучую боль, которая уже через 10–15 минут распространяется по всему телу. Общее отравление проявляется такими симптомами, как одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль.

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