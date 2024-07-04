В Лесозаводске многодетный отец пять лет истязал пятерых детей

В Лесозаводске отец, длительное время истязавший своих пятерых детей, получил пять лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, 37-летний житель Лесозаводска на протяжении пяти лет избивал своих пятерых детей. Несовершеннолетние регулярно подвергались истязаниям и унижениям.

Когда о происходящем в семье стало известно, детей у родителей изъяли, они переданы под опеку. Приговором суда многодетный отец признан виновным в жестоком обращении. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что на Камчатке педагоги школы спасли ребенка от истязаний отца. 40-летний мужчина с сентября 2021 года избивал дочь из-за мелких провинностей. Он унижал и оскорблял девочку, бил ее силовым кабелем. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о истязаниях, школьница из семьи изъята и помещена в социальное учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 года.