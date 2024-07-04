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Иностранец пытался отправить из России сигареты на 1,5 млн рублей под видом белья

Эстонец отправил из России сигареты на 1,5 млн руб. под видом постельного белья

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Федеральная таможенная служба

В Санкт-Петербурге сотрудники Центральной и Пулковской таможни пресекли контрабанду сигарет на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Как рассказали в ведомстве, гражданин Эстонии попытался отправить почтой из России в Великобританию партию сигарет, в которой было более 12 тысяч пачек табачной продукции. Вместе с сообщником он поделил партию на 36 частей и отправил посылки из разных почтовых отделений города под видом постельного белья и одежды.

Опасаясь раскрытия преступных замыслов злоумышленник попытался подкупить работника таможенной службы, предложив ему 250 тыс. рублей, о чем последний сообщил своему начальству. После этого специалисты таможенной службы пресекли канал контрабанды, выявив все незаконные отправления.

«По факту контрабанды табачных изделий в отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела по факту дачи взятки в крупном размере», — рассказал начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей.

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