В США бывшего оборонного подрядчика обвинили в уклонении от уплаты налогов на $350 млн

Бывшего американского военного подрядчика Дугласа Эдельмана вместе с супругой обвинили в уклонении от уплаты налогов с доходов компаний оборонной промышленности США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на попавшее в его распоряжение обвинительное заключение окружного суда Вашингтона.

72-летнего Эдельмана и его 58-летнюю жену Дельфину Ле Дэн обвиняют в том, что они десятилетиями использовали схемы по уклонению от уплаты налогов с доходов. Причиненный ими ущерб оценивается в более чем $350 млн.

С 2003 по 2020 годы Эдельман предположительно владел 50% акций американских компаний Mina Corporation и Red Star Enterprises, которые получили от министерства обороны США более $7 млрд на поставку авиатоплива для контингента Штатов в странах Ближнего Востока и в Афганистане.

Обвинение считает, что супруги на протяжении многих лет скрывали свои доходы от этих компаний, используя скрытые иностранные банковские счета и поддельные документы. Они заявляли, что Дельфина Ле Дэн, как гражданка Франции, якобы не имеет перед США налоговых обязательств. Обвинительное заключение состоит из 30 пунктов.

Отмечается, что Эдельмана арестовали в Испании — на острове Ибице. Вашингтон намерен добиваться его экстрадиции.

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