Из финского музея огнестрельного оружия украли 34 пистолета

Неизвестные украли 34 пистолета из музея огнестрельного оружия и военной техники на юго-западе Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественный вещатель Yle.

«Тридцать четыре пистолета были украдены из музея огнестрельного оружия и военной техники в Кухмойнене, (области — «Газета.Ru».) Пирканмаа в ночь на вторник», — говорится в материале.

Главный инспектор сыскной полиции, который ведет расследование, сообщил, что в момент похищения ни один из 34 пистолетов не был заряжен. Но несмотря на это их можно зарядить и выстрелить.

По данным источника, среди украденного оружия есть револьверы Нагана, а также финские пистолеты Lahti и пистолеты Colt. Полиция расследует дело как кражу при отягощающих обстоятельствах.

Другой случай произошел в апреле. Полиция ФРГ нашла в Нижней Саксонии тайник с 40 штурмовыми винтовками М16. Силовики также задержали двоих выходцев из Белоруссии по подозрению в их краже и попытке продать через даркнет. Сообщалось также, что они привезли оружие в лес и закопали его там, замаскировав тайник собачьими фекалиями.

Ранее стало известно, что в армии Британии пропали десятки единиц оружия и техники, включая пулеметы и ракетные установки.