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Под Одинцово увеличилась площадь пожара на площадке с паллетами

МЧС РФ: площадь пожара в Одинцовском районе выросла до 1,6 тысяч «квадратов»

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Пожар произошел в поселке Новоивановское, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что огонь охватил деревянные паллеты. Изначально площадь возгорания составила 1,1 тыс. квадратных метров, но к текущему моменту пламя распространилось на площади 1,6 тыс. квадратных метров.

«На месте работают порядка 60 специалистов и 15 единиц техники. Силы и средства наращиваются», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Проживающие рядом с местом ЧП люди своевременно эвакуировались, говорится в публикации.

До этого в экстренных службах рассказали, что огонь охватил обшивку стоящего рядом торгового центра.

4 июля в одном из жилых домов в городе Пермь загорелась квартира на 14-м этаже. В региональном управлении МЧС РФ подчеркнули, что в момент возгорания в помещении находились двое детей.

Они не успели покинуть квартиру через входную дверь, но 14-летний мальчик не растерялся и помог своей восьмилетней сестре выбраться через окно. Подросток спустил девочку на нижний этаж и передал соседу. Сам мальчик остался на месте до прибытия сотрудников экстренных служб, которые спасли его из горящей квартиры и вместе с сестрой доставили в больницу.

Ранее в Удмуртской Республике четырехлетний ребенок нашел зажигалку и устроил пожар в квартире.

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