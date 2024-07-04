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Жестокое обращение мужчины с лебедем на озере в Литве попало на видео

Delfi: в Литве мужчина схватил лебедя за шею и бросил в воду

В Литве неизвестный применил силу к лебедю, который защищал своих птенцов. Об этом пишет Delfi.

Инцидент, попавший на видео, произошел 30 июня на озере Лука (Бернардину) в городе Тракай. Очевидцы и пользователи соцсетей были возмущены действиями мужчины, который схватил за шею лебедя и бросил его в воду.

Свидетель утверждает, что отдыхающего просили не приближаться к птице, поскольку она была с птенцами и могла начать их защищать. Однако тот не стал слушать окружающих и, столкнувшись с предсказанной агрессией лебедя, причинил ему боль.

«Сначала кормил лебедя, лебедь стал щипать его за ногу, наверное, защищая птенцов. Вместо того, чтобы отойти, мужчина бросил птицу в воду», – написал автор ролика.

В полиции попросили у местных жителей помощи с установлением личности хулигана. Комиссариат полиции Тракайского района расследует факт жестокого обращения с животным.

Ранее к ответственности за жестокое обращение решили привлечь россиянку, привязавшую пса к дверям сельской администрации.

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