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На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановили

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Движение транспортных средств по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие», — говорится в заявлении.

Также людей призвали выполнять все указания сотрудников транспортной безопасности. При этом никаких сведений о причинах введения ограничений не поступало.

4 июля на подъезде к Крымскому мосту возникла длинная пробка. В заявлении в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» уточнялось, что в очереди перед переправой со стороны Керчи стоят 216 автомобилей. Водителям приходится ждать около часа, чтобы попасть на мост.

За день до этого на Крымском мосту приостановили движение машин. Людей, которые в этот момент находились на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

2 июля в период с 17:51 до 18:50 мск транспортным средствам также запретили въезжать на Крымский мост. В это же время в городе Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине заявили, что Крымский мост больше не представляет интереса для армии страны.

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