Петербурженке откусили палец во время посещения фитнес-клуба

В Санкт-Петербурге местная жительница заявила о том, что осталась без пальца после визита в фитнес-клуб — на нее напала другая посетительница спорт-зала. Об этом потерпевшая рассказала в беседе с «78.ru».

Инцидент произошел в Приморском районе, в фитнес-клубе на улице Оптиков. По словам потерпевшей, все произошло в раздевалке. Женщина пояснила, что стояла рядом с обидчицей, так как их шкафчики были рядом. Потом потерпевшая повернулась к соседке спиной, тут и произошел акт агрессии.

«В этот момент она два раза ударила меня по голове. Я развернулась, начала защищаться. Дальше ничего не помню», — поделилась петербурженка.

Когда потерпевшая пришла в себя, она увидела рядом с собой откушенный нападавшей палец и много крови. Тренеры клуба вызвали петербурженке полицию и скорую. Петербурженка утверждает, что до трех ночи была в больнице и еще не успела обратиться с заявлением в полицию.

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