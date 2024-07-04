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В Подмосковье тушат пожар на площади 1,1 тыс. квадратных метров

Пожар охватил площадь в 1,1 тыс. квадратных метров под Одинцово

Сотрудники МЧС России тушат пожар на территории поселка Новоивановское, расположенного в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

По его информации, в населенном пункте горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра.

В тушении пожара принимают участие 60 специалистов и 15 единиц техники.

2 июля в городе Стерлитамак, который находится в Республике Башкортостан, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар. Из-за действий пенсионерки в жилом доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли пятерых человек, включая одного ребенка. Возгорание ликвидировали.

До этого кровля «Детского посольства» на ВДНХ в Москве загорелась из-за удара молнии. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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