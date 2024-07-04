Пострадавшая при теракте, устроенном Треповой, подала против нее иск

Колпинский районный суд зарегистрировал исковое заявление к Дарье Треповой, которая обвиняется в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает Telegram-канал «Лебединое озеро».

Истец, девушка Василина, присутствовала на мероприятии в кафе «Патриот». В результате произошедшего там теракта девушка получила телесные повреждения. Также, ей был причинен моральный вред.

Она попросила суд взыскать 130 тысяч рублей с Треповой и 20 тысяч рублей с Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью после теракта. Иск передан судье.

25 июня Трепову забрали из СИЗО и отправили в колонию. Приговор ей вынесли в конце января, но девушка пыталась обжаловать решение. Всего она провела в СИЗО больше года, а теперь попадет в колонию общего режима. В России нет колоний для женщин более строгого формата, но Трепова и так получила самое суровое наказание среди всех осужденных женщин в современной отечественной истории.

20 мая во время суда Трепова впервые извинилась перед вдовой Владлена Татарского.

Ранее адвокат Дарьи Треповой объяснил, почему она улыбалась в суде.