Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшая при теракте, устроенном Треповой, подала против нее иск

Суд зарегистрировал новое исковое заявление к осужденной за террор Треповой

close
100%
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд зарегистрировал исковое заявление к Дарье Треповой, которая обвиняется в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает Telegram-канал «Лебединое озеро».

Истец, девушка Василина, присутствовала на мероприятии в кафе «Патриот». В результате произошедшего там теракта девушка получила телесные повреждения. Также, ей был причинен моральный вред.

Она попросила суд взыскать 130 тысяч рублей с Треповой и 20 тысяч рублей с Дмитрия Касинцева, прятавшего Дарью после теракта. Иск передан судье.

25 июня Трепову забрали из СИЗО и отправили в колонию. Приговор ей вынесли в конце января, но девушка пыталась обжаловать решение. Всего она провела в СИЗО больше года, а теперь попадет в колонию общего режима. В России нет колоний для женщин более строгого формата, но Трепова и так получила самое суровое наказание среди всех осужденных женщин в современной отечественной истории.

20 мая во время суда Трепова впервые извинилась перед вдовой Владлена Татарского.

Ранее адвокат Дарьи Треповой объяснил, почему она улыбалась в суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами