Названо главное преимущество кнопочных мобильных телефонов

Кнопочный мобильный телефон лучше защищен от мошенников по сравнению с современным смартфоном. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его словам, чем больше сервисов предоставляет гаджет, тем больше у него уязвимостей.

«Например, на него (на кнопочный телефон — «Газета.Ru») не получится поставить банковское приложение, а значит, злоумышленник в случае чего не сможет им воспользоваться и украсть ваши деньги», — отметил Раевский.

Еще один плюс кнопочных устройств в том, что они гораздо дольше работают без подзарядки, добавил специалист.

Эксперт по кибербезопасности гендиректор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский до этого объяснил, как защититься от мошенников в мессенджерах. По его словам, важно использовать средства защиты, встроенные в данные приложения.

Специалист привел в пример Telegram, пользователи которого могут включить двухфакторную авторизацию и облачный пароль. Но самым эффективным способом избежать обмана остается скепсис и осторожность, отметил он.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества в Telegram.