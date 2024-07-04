В Латвии отвергли идею писать «Россия» с маленькой буквы

Лингвисты в Латвии единогласно выступили против идеи писать слово «Россия» с маленькой буквы. Об этом сообщает Delfi.

«Написание допустимо в неофициальной индивидуальной переписке, но неприемлемо в официальном общении и документах», — подчеркнули эксперты. Издание при этом отмечает, что подобный вариант написания используется в документообороте Вооруженных сил Латвии.

4 июля портал LSM.lv со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил страны Сандру Брале сообщал, что латвийская армия начала писать слово «Россия» в своих материалах с маленькой буквы.

По словам Брале, практика написания «России» с маленькой буквы в пресс-релизах ВС Латвии будет продолжаться, поскольку это не опечатки, а «сознательный акт солидарности с украинскими коллегами».

При этом подведомственный минюсту Латвии центр государственного языка считает, что в официальных сообщениях и документах подобное написание недопустимо, и выпустил соответствующее заявление на эту тему.

Ранее выступавшая за вещание СМИ на русском языке министр культуры Латвии ушла в отставку.