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Пьяный петербуржец нарисовал свастику в лифте и стал фигурантом дела

«Фонтанка»: в Петербурге мужчину задержали за рисунок свастики в лифте

В Петербурге задержали подозреваемого в вандализме. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на Будапештской улице. По данным источника, местный житель нарисовал свастику в лифте и вел себя неадекватно. На кадрах, заснятых камерой, петербуржец что-то рисует на стене кабины, затем срывает объявление и закрывает им камеру.

Как сообщает управление МВД по региону, правоохранители оперативно задержали 52-летнего мужчину. По словам россиянина, он нарисовал символ, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. О том, почему он выбрал именно свастику, не сообщается.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

До этого в Краснодаре мальчик справил в лифте нужду на панель с кнопками. После того, как жидкость попала в механизмы, кабину заклинило, и ребенок застрял. Мальчик стал кричать и выражаться нецензурно, но позже позвонил матери, и она обратилась к экстренным службам. Мальчика освободили.

Ранее в Калужской области мигрант приставал к 11-летней девочке в лифте.

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