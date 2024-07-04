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Казаки из Польши выразили поддержку российским единомышленникам

Казаки из России и зарубежья собрались на пресс-конференции в Польше

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Союз казаков-воинов России и зарубежья

Казаки Польши были и остаются в составе организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья». Об этом во время пресс-конференции, организованной союзом в польском городе Ясло, заявил местный атаман Марек Василенко.

В рамках программы также прошло заседание правления Союза казаков Польши, на котором атаман Испании Александр Василенко наградил атамана польских казаков юбилейной серебряной медалью с изображением Петра Потемкина за развитие отношений между казачьими общинами.

На конференции присутствовали председатель и члены правления координационного совета организаций российских соотечественников, проживающих в Польше (КСОРС), казаки Союза казаков-воинов России и зарубежья Польши, делегации казаков из Испании, Сербии и Румынии.

В июне около 200 человек приняли участие в пятом международном казачьем биваке, который проходил в немецком городе Ганновере.

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