Казаки из Польши выразили поддержку российским единомышленникам

Казаки Польши были и остаются в составе организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья». Об этом во время пресс-конференции, организованной союзом в польском городе Ясло, заявил местный атаман Марек Василенко.

В рамках программы также прошло заседание правления Союза казаков Польши, на котором атаман Испании Александр Василенко наградил атамана польских казаков юбилейной серебряной медалью с изображением Петра Потемкина за развитие отношений между казачьими общинами.

На конференции присутствовали председатель и члены правления координационного совета организаций российских соотечественников, проживающих в Польше (КСОРС), казаки Союза казаков-воинов России и зарубежья Польши, делегации казаков из Испании, Сербии и Румынии.

В июне около 200 человек приняли участие в пятом международном казачьем биваке, который проходил в немецком городе Ганновере.