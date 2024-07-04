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Обрушившийся дворец творчества в Кузбассе подлежал ремонту

Рухнувший дворец творчества в Белово подлежал ремонту по решению суда

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Реальное Белово/VK

Дворец детского творчества в городе Белово в Кемеровской области, который частично обрушился 4 июля, должны были отремонтировать по решению суда от февраля 2022 года. Эта информация содержится в материалах Беловского горсуда, выяснила «Газета.Ru».

Иск в отношении дворца творчества детей и молодежи был подан Роспотребнадзором в связи с неисполнением руководством учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно решению суда от 4 февраля 2022-го, проверка показала, что в дворце творчества нужно отремонтировать пол, заделать дыры возле коммуникаций, оборудовать яму для отходов из канализации, демонтировать неиспользуемое и частично разрушенное здание, выровнять поверхность земли в саду, а также произвести ряд других работ.

4 июля во дворце творчества в Белово обрушились перекрытия с первого по четвертый этаж. Ученики покинули здание за несколько минут до ЧП, никто из детей не пострадал. Десять взрослых, которые на момент обрушения находились в здании, покинули дворец самостоятельно. В данный момент идет разбор завалов.

Ранее сообщалось о происшествии в Челябинске, где обрушились перекрытия футбольного манежа.

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