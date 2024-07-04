Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как выбирают жертв

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) имеют свой список потенциальных жертв для будущих розыгрышей. Чаще всего это интересные, но закрытые люди, которые пользуются широкой известностью, рассказали они в беседе с 360.ru.

По словам Столярова, они записывают имена интересных личностей, а позже к ним возвращаются. Ориентируются при этом любители розыгрышей на общественный интерес к тому или иному персонажу.

«Он интересен и, видимо, производит какой-то ажиотаж. Он закрытый. И можно из него что-то получить — достоверную информацию», — объяснил пранкер.

Он добавил, что жертва розыгрыша должна быть на слуху, а также играет роль степень их «загадочности» и закрытости от мира. К примеру, чаще выбор падает в пользу тех, кто давно не давал никаких интервью, заключили пранкеры.

Среди последних розыгрышей пранкеров – телефонный разговор с музыкантом Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) от лица украинского лидера Владимира Зеленского. В беседе с «президентом» он заявил, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни», а также заверил, что готов выступить в Киеве в первый же день победы. Кроме того, недавно пранкеры разыграли президента Давосского форума Клауса Шваба, который поддержал заморозку конфликта на Украине.

Ранее Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле.