В Новосибирской области осудили мужчину, вступившего в легион «Свобода России»

Жителя Новосибирской области Игоря Лушко приговорили к 20 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда.

По информации следственных органов, мужчина решил стать членом легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) из-за несогласия с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Сначала гражданин направил анкету кандидата на вступление в организацию, после чего начал переписываться с одним из ее представителей в социальных сетях.

Во время общения с куратором Лушко согласился регулярно заниматься диверсионно-террористической деятельностью на территории страны. В результате в 2023 году осужденный поджег объект энергоснабжения на железной дороге. Более того, мужчина незаконно снимал воинские части и располагающуюся на их территории технику, а затем отправлял видео упомянутому представителю «Свободы России».

«Суд назначил Лушко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев», — говорится в заявлении.

В инстанции уточнили, что решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в Кемеровской области задержали подростка, вступившего в легион «Свобода России».