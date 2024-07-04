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Саратовец поверил в «компенсацию» и отправил аферистам 5,7 млн рублей

В Саратове мужчина перевел мошенникам 5,7 млн рублей за выдуманные услуги

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Shutterstock

Житель Саратова отдал мошенникам крупную сумму денег, поверив обещанию о «компенсации». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные связались с мужчиной из Волжского района в январе. Абонент заявил, что россиянин подвергся атакам аферистов. Так как мужчине был нанесен материальный ущерб, ему готовы его возместить.

Пострадавший согласился, но выяснилось, что он должен оплатить различные услуги. Какие варианты называли мошенники, не уточняется.

«В течение нескольких месяцев горожанин перевел на неизвестные счета свыше 5 700 000 рублей», – поделились в ведомстве.

Только передав крупную сумму, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В МВД напомнили о том, что нельзя верить незнакомцам. Стоит проверять информацию и никогда не переводить средства на счета, которые указывают неизвестные.

Ранее пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам шесть миллионов рублей.

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