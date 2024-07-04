В Москве появится сквер имени Генерала Хрулева

Две новые улицы и два сквера в Москве получат новые названия, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что выбор был сделан благодаря голосованию жителей столицы на портале «Активный гражданин».

По словам Собянина, безымянная территория в Басманном районе Москвы в Большой Козловском переулке теперь называется сквер Генерала Армии А.В. Хрулева.

Также Собянин отметил, что в Хорошевском районе появится улица Надежды Троян в память об участнице Великой Отечественной войны.

В ЗАО улицу назовут в честь ученого и академика Николая Евтихиева.

«Больше 30 лет Николай Николаевич был ректором Всесоюзного заочного энергетического института», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в СВАО появится Миитовский сквер. Он примыкает к корпусам Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта (РУТ МИИТ).