Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве появится сквер имени Генерала Хрулева

Сергей Собянин: москвичи выбрали новые названия для двух улиц и скверов

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Две новые улицы и два сквера в Москве получат новые названия, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что выбор был сделан благодаря голосованию жителей столицы на портале «Активный гражданин».

По словам Собянина, безымянная территория в Басманном районе Москвы в Большой Козловском переулке теперь называется сквер Генерала Армии А.В. Хрулева.

Также Собянин отметил, что в Хорошевском районе появится улица Надежды Троян в память об участнице Великой Отечественной войны.

В ЗАО улицу назовут в честь ученого и академика Николая Евтихиева.

«Больше 30 лет Николай Николаевич был ректором Всесоюзного заочного энергетического института», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в СВАО появится Миитовский сквер. Он примыкает к корпусам Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта (РУТ МИИТ).

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами