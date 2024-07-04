В одном из российских регионов внезапно наступила ранняя «осень»

Жители Кемеровской области сообщили о внезапном приходе осени – в регионе раньше времени пожелтели листья на деревьях. Яблони выглядят так, как будто готовы впасть в зимнюю спячку. Такая ситуация связана с жарой и нехваткой осадков, рассказали Сiбдепо эксперты Кузбасского ботанического сада.

Деревьям не хватает влаги, а также микроэлементов, из-за чего они начали желтеть, отметили специалисты.

«Сильная жара влияет на вегетацию растений. Чтобы точно узнать причину, необходимо провести исследования», — подчеркнули эксперты.

Ученые до этого выяснили, что загрязнение воздуха мешает деревьям бороться с жарой. Если воздух очищать от микропыли, то деревья начинают лучше расти, в результате чего более пышная зелень делает среду более влажной и усиливает охлаждающий эффект. В целом снижение загрязнения воздуха при посадке растений охлаждает среду на 0,4 °C.

Ранее в России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары.