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Россиянка откусила пальцы своему ребенку, валялась на асфальте и кричала

63.ru: в Самаре женщина откусила пальцы своему сыну

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Shutterstock

Ребенок из Самары попал в больницу после конфликта с матерью. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел на Съездовской улице. Россиянка по неизвестной причине откусила своему трехлетнему сыну пальцы. После произошедшего главу семьи забрали в отделение полиции.

Как сообщает «Тольятти24» со ссылкой на очевидцев, медики увезли в медучреждение окровавленного ребенка. Его травмировала собственная мать. Сама женщина лежала на асфальте и выкрикивала неразборчивые слова. Так как она находилась в неадекватном состоянии, к ней также приехали медики.

«Слова очевидцев очень разнятся, кто-то говорит о том, что ребенка вынесли врачи без пальцев, другие же утверждают о залитом кровью лице», – сообщается в публикации.

На данный момент официальных данных о состоянии родительницы и мальчика нет, какие травмы он получил также не уточняется. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени мать била и морила голодом малолетнего сына.

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