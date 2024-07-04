Диетологи призвали россиян отказаться от шашлыков в жаркую погоду

В жаркую погоду от употребления шашлыка желательно отказаться – жареное мясо хуже усваивается организмом, которому и так тяжело приспособиться к жаре, предупредила диетолог Нурия Дианова. При таких погодных условиях лучше выбирать холодные супы, овощи и фрукты, отметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В жару плохо усваивается не только жареное мясо, но также фастфуд, жирная пища, подчеркнула специалист.

«Так как организм борется с выравниванием температуры, то там ему не до процессов пищеварения тяжелой пищи», — объяснила она.

Даже в обычных условиях мясо переваривается достаточно долго, а если речь идет о большой порции шашлыков, то для желудка это будет настоящим ударом, добавила диетолог. Вместо этого она посоветовала включить в рацион холодные супы, хумус, а также овощи и фрукты, а из белковой пищи – рыбу, морепродукты и омлет. По словам Диановой, в рыбе, в отличие от мяса, нет соединительно-тканных волокон, благодаря чему она легко усваивается даже при потреблении в большой порции.

Напомним, также врачи отмечают, что справиться с жарой организму помогают моченые ягоды, квас, рассол. А жареная и острая пища приводит к обезвоживанию организма и сгущению крови, из-за чего справляться с высокой температурой становится слишком сложно, а также повышается риск получить тепловой удар.

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