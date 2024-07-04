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Россиянка уложила ребенка спать и позже нашла его зажатым между рейками кровати

В Минусинске в захламленной квартире нашли младенца

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Минусинске проводят проверку после того, как в квартире местных жителей нашли зажатого между рейками дна кровати ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, супруги уложили двоих детей спать, после чего сами легли в соседней комнате. Спустя некоторое время 19-летняя мать зашла к младшим членам семьи и заметила, что один из мальчиков находится между рейками дна кровати, которые провалились, зажатый матрасом.

Медикам спасти пострадавшего не удалось. Приехавшие на место правоохранители обратили внимание на антисанитарию дома. На кадрах с места заметно большое количество мусора и разбросанных вещей.

«Старший ребенок изъят из семьи и помещен в КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 4»», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка. Помимо этого, назначена экспертиза, которая поможет установить обстоятельства инцидента.

Известно, что семья не состояла на учете в органах профилактики.

Ранее пьяная россиянка уронила младенца на бетон и придавила собой сверху.

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