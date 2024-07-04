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В Ленинградской области и Карелии 5 июля ожидаются ливни и гроза

Синоптик Колесов: 5 июля в Ленинградской области прогнозируются гроза и град

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Сильные ливни с градом и грозой ожидаются в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии 5 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Метеоролог рассказал, что погода испортится в связи с выходом южного циклона. При этом в упомянутых регионах прогнозируются все самые неприятные последствия этого процесса, уточнил он.

«Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22–27 м/с, расчеты нам показывают и вероятность 30 м/с и более», — подчеркнул специалист.

Также, по словам Колесова, есть вероятность образования смерчей в темное время суток. При этом он уточнил, что в Ленинградской области ухудшение погодных условий прогнозируется именно в восточных районах.

В конце синоптик назвал предстоящее 5 июля «сложным погодным днем». Он призвал местных жителей соблюдать осторожность и быть внимательными.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 5 июля в Москве ожидаются ливни и сильный шквалистый ветер. Скорость порывов ветра составит до 27 м/с, предупредил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям и гостям города из-за погодных условий.

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