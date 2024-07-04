В Севастополе рассказали, сколько раненых при атаке ВСУ остаются в больницах

Девять пострадавших при атаке украинских войск на Севастополь все еще остаются на лечении в больницах города. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются девять пациентов, все дети выписаны домой», — говорится в заявлении.

Также глава города добавил, что после обстрела на лечение в Москву были направлены 22 человека. В их числе 12 детей и 10 взрослых.

К текущему моменту из столичных медицинских учреждений выписали шестерых человек, включая троих несовершеннолетних. Состояние 14 пострадавших, которые все еще находятся на стационарном лечении, оценивается как средней степени тяжести. Еще двое раненых находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Украинские военные 23 июня выпустили в сторону Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. По информации министерства обороны РФ, сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре снаряда. Еще одна ракета взорвалась в небе, в результате чего ее обломки и суббоеприпасы упали на землю.

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 153 человека. При этом 79 людям понадобилась госпитализация.

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