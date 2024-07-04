В авиаотрасли пожаловались на нехватку работников в летний сезон

Авиаэксперты объясняют участившиеся задержки рейсов нехваткой рабочих рук. Летом действительно авиакомпаниям сильно не хватает персонала, а зимой работников заставляют идти в отпуск, рассказал бывший бортпроводник Виталий Костицкий. Укомплектованы только крупные и чартерные компании, заявил он Общественной Службе Новостей.

Летом график полетов забит, у многих работников был «переналет» — однако на это, как правило, сотрудники не жалуются, так как благодаря этому им удается зарабатывать в разы больше, отметил Костицкий.

«В некоторых компаниях правда не хватает бортпроводников, и, в связи с этим, открывается набор в летние месяцы», — добавил он.

У такой ситуации есть обратная сторона — зимой бортпроводников и других работников отправляют в отпуск насильно, так как количество рейсов по сравнению с летом в разы ниже. По словам эксперта, в некоторых компаниях это неоплачиваемый принудительный отпуск.

Проблемы дефицита кадров, по словам Костицкого, не затрагивают лишь очень крупные авиакомпании, также полностью укомплектованы чартерные — они много летают в любое время года. Отмечается, что на фоне повышенного спроса, аэропорты не справляются с большим потоком пассажиров.

Напомним, до этого сообщалось о массовых задержках рейсов из Антальи — в «Турпомощи» это объяснили нехваткой персонала, которая особенно остро ощущается в пиковые периоды по количеству пассажиров.

Ранее стало известно, что для россиян запустят прямые авиарейсы еще в четыре направления.