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«Роснефть» представит свои достижения в области цифровизации на выставке «Россия»

На выставке «Россия» пройдут дни информационных технологий «Роснефти»

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» проведет на выставке «Россия» дни собственных информационных технологий, сообщает пресс-служба компании.

В пятницу, 5 июля, «Роснефть» проведет презентацию Единой цифровой платформы компании (ЕЦПК), направленную на оптимизацию своей ИТ-инфраструктуры, сокращение времени разработки и обеспечение технологического суверенитета.

В субботу, 6 июля, эксперты компании расскажут посетителям про автоматизированные системы управления технологическими процессами, а также о мероприятиях, направленных на усиление информационной безопасности.

Посетители павильона смогут принять участие в викторинах и выиграть призы.

Также 6 июля для всех желающих пройдут соревнования по информационной безопасности. Участникам предстоит искать данные в открытых источниках. В рамках конкурса посетителям расскажут о базовых правилах защиты своих цифровых данных.

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