Сообщения об увольнении сотрудников ростовского СИЗО оказались фейком

Сотрудников ранее захваченного СИЗО Ростова-на-Дону не увольняли по отрицательным основаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Утром 4 июля Telegram-канал Shot писал, что четверых сотрудников ростовского СИЗО уволили после захвата заложников.

Сообщения об этом не соответствуют действительности, рассказал собеседник РИА Новости.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в СИЗО-1, где террористы захватили заложников, не хватает 76 сотрудников, или 30% от необходимого штата. Отмечается, что исправительное учреждение не пользовалось популярностью у соискателей.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они требовали машину и освобождения.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг ИГ (организация запрещена в России).