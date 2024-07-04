Иностранец выманил у россиянки личные фото, опубликовал их и стал фигурантом дела

Гражданина Узбекистана подозревают в распространении откровенных снимков 14-летней жительницы Алтая. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Проживая в Подмосковье, где уже работал несколько лет, иностранец создал во «ВКонтакте» страницу с женским псевдонимом. В социальных сетях он познакомился с девушкой, у нее обманным путем мужчина выманил личные фото.

«Полученные изображения он впоследствии выложил на своей странице для всеобщего обозрения», – сообщается в публикации.

Позже о ситуации узнала мать пострадавшей, вместе они обратились в полицию. Мужчину нашли в Балашихе, где его задержали. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант полностью признал свою вину.

На данный момент продолжается расследование. Специалисты проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. В ведомстве не исключают, что мужчина мог совершить подобные преступления.

Следователям также предстоит выяснить, законно ли гражданин Узбекистана находится на территории России.

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