Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранец выманил у россиянки личные фото, опубликовал их и стал фигурантом дела

Иностранца задержали за переписку с 14-летней школьницей с Алтая

close
100%
Freepik.com

Гражданина Узбекистана подозревают в распространении откровенных снимков 14-летней жительницы Алтая. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Проживая в Подмосковье, где уже работал несколько лет, иностранец создал во «ВКонтакте» страницу с женским псевдонимом. В социальных сетях он познакомился с девушкой, у нее обманным путем мужчина выманил личные фото.

«Полученные изображения он впоследствии выложил на своей странице для всеобщего обозрения», – сообщается в публикации.

Позже о ситуации узнала мать пострадавшей, вместе они обратились в полицию. Мужчину нашли в Балашихе, где его задержали. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант полностью признал свою вину.

На данный момент продолжается расследование. Специалисты проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. В ведомстве не исключают, что мужчина мог совершить подобные преступления.

Следователям также предстоит выяснить, законно ли гражданин Узбекистана находится на территории России.

Ранее в Петербурге мигрант-насильник заманивал девушек домой с помощью варенья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами