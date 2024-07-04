Профессор арабской филологии объяснил, когда ношение никаба не обязательно

Никаб, которым женщины закрывают лицо, иногда является помехой, считает профессор арабской филологии и исламских наук Абдулраззак Ас-Саади.

«Если женщине нужно явиться в суд для свидетельства или к врачу для лечения, она должна показать свое лицо. Поэтому нельзя утверждать, что никаб обязателен», — сказал профессор.

По его словам, мнения об обязательности никаба разделяются.

«Те, кто говорит, что он необязателен, также имеют свои доводы, особенно в наше время, когда он часто может создавать проблему. Возможно, под никабом скрывается преступник или террорист, притворяющийся женщиной», — отметил Абдулраззак Ас-Саади.

Профессор добавил, что необходимо учитывать обстоятельства стран.

«Мы различаем хиджаб, который обязателен по Корану, и никаб, который вызывает разногласия среди факихов, и те, кто говорит, что он необязателен, также имеют свои доводы», — заключил профессор.

Напомним, ранее муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов.