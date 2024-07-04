Почти 6 тыс. человек остались без света в регионе Украины

В Черниговской области Украины после ночной атаки один из энергетических объектов получил повреждения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«К сожалению, вражеский беспилотник попал в один из объектов области», — написал чиновник.

По его словам, без электричества остались 5963 потребителя. Энергетики работают над восстановлением, добавил он.

В ночь на 4 июля взрывы произошли в Звягельском районе Житомирской области (прежнее название Звягеля — Новоград-Волынский), а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне. 27 июня на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские войска атаковали подстанцию в Энергодаре.