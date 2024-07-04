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Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН из-за побегов из учреждений

Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН Гостеву из-за роста числа побегов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральная прокуратура России внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостева в связи с ростом числа побегов осужденных из колоний-поселений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура провела проверку осуществления ФСИН контроля за деятельностью исправительных учреждений, в результате которой вскрыла нарушения законов в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их поведения.

«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление», — подчеркнули в надзорном органе.

О состоянии законности проинформирован министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

После проверки ФСИН приняла меры по исполнению требований прокуратуры, в результате по итогам пяти месяцев 2024 года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза, добавили в Генпрокуратуре.

16 июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.

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