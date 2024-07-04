В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По данным канала, над городом работает противовоздушная оборона.

Также в ночь на 4 июля в Сумской, Житомирской и Черниговской областях Украины произошли взрывы. В ряде регионов, включая Киевскую область, был объявлен режим воздушной тревоги.

30 июня мощный взрыв произошел в Оболонском районе на севере Киева. По словам очевидцев, на место взрыва выехали экстренные службы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.