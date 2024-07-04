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Москва может первой в РФ отказаться от бумажных бюллетеней

«Ведомости»: Москва может первой в РФ отказаться от бумажных бюллетеней

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Александр Гальперин/РИА Новости

Москва может стать первым регионом в РФ, который откажется от бумажных бюллетеней. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев для «Ведомостей».

Вместо привычных бумажных бюллетеней на избирательных участках будут применяться комплексы для электронного голосования (КЭГ). КЭГи не будут аналогом дистанционному голосованию, поскольку будут устанавливаться на избирательных участках.

Москва названа вероятным кандидатом на отказ от бумажных бюллетеней из-за того, что свыше 80% избирателей там голосуют дистанционно, а неизрасходованные миллионы бюллетеней вынужденно уничтожают.

«Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», — подчеркнул Булаев.

До этого ЦИК РФ приняла новый порядок электронного голосования.

Ранее в ЦИК рассказали, во сколько РФ обошлись выборы президента.

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