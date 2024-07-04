Более 116 тысяч выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ по новому порядку

Более 116 тысяч выпускников текущего года подали заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые.

Заявления о пересдаче были поданы по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, причем больше всего желающих пересдать обществознание — более 31 тысячи выпускников. Экзамены информатике, по русскому языку, химии, физике, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам и обществознанию пройдут 4 июля, а 5 июля выпускники смогут пересдать географию, литературу, биологию,историю, математику базового и профильного уровней, а также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован. Результаты пересдач школьники получат не позднее 17 июля. Такой временной интервал позволит успеть подать абитуриентам все необходимые документы в высшие учебные заведения до завершения приемной кампании 25 июля.

В ведомстве указали, что факт пересдачи ЕГЭ не повлияет на рейтинговые списки абитуриентов, поскольку основным критерием остается сумма конкурсных баллов.

Кроме того, Минпросвещения заверило, что школьники, претендующие на золотую медаль и аттестат с отличием, получат их независимо от того, воспользуются ли правом на пересдачу одного из экзаменов ЕГЭ.

Ранее в Госдуме выступили за отмену ЕГЭ.