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Генеральный директор Netflix призвал Байдена выйти из президентской гонки

NYT: гендир Netflix Рид Хастингс призвал Байдена покинуть президентскую гонку

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Reuters

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс призвал действующего президента США Джо Байдена покинуть президентскую гонку. Об этом сообщает The New York Times.

За последние несколько лет Хастингс передал Демократической партии США $20 млн. Он стал одним из первых крупных доноров демократов, публично выступившим с таким призывом к Байдену после неудачных дебатов с его соперником на выборах Дональдом Трампом.

Хастингс призвал Байдена уступить,» чтобы позволить энергичному лидеру-демократу победить Трампа».

До этого президент США Джо Байден пообещал остаться в предвыборной гонке и заявил, что его дальнейшая кампания будет направлена на то, чтобы сдержать последствия неудачного выступления на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год.

Ранее появились ставки на выход Байдена из президентской гонки.

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Выборы в США — 2024
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