Кировчанин решил нелегально торговать контрафактным алкоголем и попался полиции

В Кирове полицейские пресекли нелегальную торговлю контрафактным алкоголем. Об этом сообщает «МВД медиа».

Правоохранителям удалось установить, что 60-летний ранее не судимый местный житель купил немаркированный алкоголь у неизвестного и отвез его на склад, где оперативники и обнаружили его во время обыска. Полицейские изъяли 267 коробок с контрафактом, а также 40 литров спирта. Общая стоимость незаконных горячительных напитков составила более 450 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали хозяина немаркированного алкоголя. Предварительно, он планировал продать находившийся у него контрафакт. Лицензии на соответствующую деятельность у него не было. Установлено, что подозреваемый уже успел сбыть часть бутылок. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Анталье конфисковали «самую крупную» партию нелегального алкоголя.