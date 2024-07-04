Россиянам назвали главные необязательные расходы, мешающие копить деньги

Привычные ежедневные покупки, совершаемые «на автомате», — первое, от чего стоит отказаться при накоплении денежных средств. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Вересков, шеф-редактор образовательной платформы UPGrade.

«Многие мелкие траты мы делаем бессознательно, просто чтобы повысить себе настроение утром по пути на работу или после, когда чувствуем себя уставшими. В реальности нашему мозгу нужно просто переключение на позитивную эмоцию. Разве не за этим мы берем красивые стаканчики с кофе? Иногда выпить кофе в кафе или ресторане приятно. Но если это просто покупка на ходу ради впечатления, то не лучше ли заменить его на прослушивание любимой музыкальной композиции по пути? Это по крайней мере бесплатно», — объяснил он.

По словам эксперта, при средней стоимости кофе навынос в Москве в 200-300 рублей за стакан вы тратите на него в месяц около 6000 тысяч рублей, а то и больше. Ведь иногда хочется совершенно особенного кофе, который стоит уже 400.

«Вы сильно сэкономили бы, убедив себя в том, что очень хороший кофе дома — это лучше, чем неизвестно какой на улице», — добавил он.

Частое времяпрепровождение в кафе и питание вне дома тоже можно отнести к тратам, которые нужно периодически пересматривать и снижать.

«Попробуйте научиться получать удовольствие от приготовления еды хотя бы время от времени. А если готовите кофе, то почаще экспериментируйте со специями и способами приготовления дома. Это дешевле, чем быть постоянным клиентом кофеен, и в то же время не скучно», — подчеркнул эксперт.

Сюда же относятся частые покупки гаджетов и другой техники, в то время как старые еще работают хорошо.

«Погоня за новинками любых технических устройств — не необходимость, а желание обладать модной и привлекающей внимание вещью. На самом деле воспринимать гаджеты как статусные предметы уже не очень актуально. Сейчас в моде более утилитарный взгляд на технику: она должна выполнять ряд функций, быть стильной и «продвинутой», а вот ультрамодной — не обязательно», — сказал Вересков.

Также, к ненужным тратам относятся покупки лишних продуктов «про запас», которые не успеваете использовать, и излишне дорогих товаров.

«Немногие россияне ведут учет личных финансов с такой скрупулезностью, чтобы отмечать каждый килограмм купленного картофеля. Но и держать в голове необходимое количество продуктов из расчета даже на неделю невозможно. Поэтому стоит возродить или завести в своей семье привычку составлять списки покупок, и стараться их соблюдать. Ваши лютые «враги» в этом деле — многочисленные рекламные акции и распродажи. Вот где многие оставляют лишние деньги, купив сразу несколько килограммов продуктов, которые успевают на кухне только испортиться», — объяснила эксперт.

На продуктах можно очень существенно сэкономить, если обращать внимание на реальные скидки, иметь карты лояльности и не лениться ими пользоваться.

«Кроме того, у многих есть нерациональная привычка покупать «органические» продукты, непременно с пометкой «био», которые стоят в полтора-два раза дороже обычных. Внимательно изучайте такие этикетки — нередко овчинка не стоит выделки, ведь производитель может просто заявлять об экологической чистоте своего продукта на этикетке. Нужно проверять наличие реальной экосертификации», — посоветовал он.

Стоит избегать спонтанных покупок, сделанных лишь потому, что вещь приглянулась и нет сил отказаться, или же она показалась экстремально дешевой.

«Просмотр «распаковок» на YouTube, блогов и видеороликов — атака на наше сознание. Удивительно, как много лишних вещей покупается «на эмоциях», или в благородном порыве стать лучше: так в квартирах появляются велотренажеры и гири, которыми никто не пользуется, гитары, мольберты и краски, которые высыхают, пыльные учебники английского и энциклопедии, куда заглядывают раз в десять лет», — сказал эксперт.

Излишнее увлечение салонами красоты и барбершопами, дорогими фитнес-клубами и экзотичными активностями тоже следует контролировать.

«Например, мужчинам стоит задуматься, так ли им необходимо использовать именно это дорогое импортное масло для бороды и стричься только у топ-мастеров конкретного салона. Абонемент в фитнес-клуб можно оставить в списке семейных расходов, если только он реально используется по полной программе и приносит удовольствие и пользу. А если вам на самом деле милее долгие прогулки в качестве фитнес-тренировки, то, возможно, не стоит отдавать десять тысяч в месяц на посещение клуба?» — добавил Вересков.

То же самое касается многочисленных йога-центров, студий растяжек, балета для взрослых и различных танцев. Часто такие активности — просто скрытое стремление к социализации, способ поднять себе настроение или даже зависимость.

«Проблема еще в том, что многие начинают подобные занятия без серьезной цели и плана, и бросают через месяц или полгода. Пользы они в таком случае не приносят, а деньги «съедают». Если у вас нет огромного желания в совершенстве освоить бальные танцы, вы не собираетесь на балетную сцену, или же вы не готовы работать до седьмого пота ради идеальной фигуры три раза в неделю, то, может, это вам и не нужно? Попробуйте позаниматься гимнастикой и танцами дома, в своем ритме, самостоятельно, или вместе с любимым видеоблогером за компанию. Это не так сложно, как кажется, главное начать», — резюмировал эксперт.

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