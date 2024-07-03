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Жара в Москве сменилась грозой

Гроза и ливни обрушились на ряд районов Москвы и Подмосковья

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Сергей Булкин

Гроза и ливни обрушились на ряд районов Москвы и Подмосковья, сменив сильную жару, которая продолжалась несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев из местных жителей.

«Городской департамент транспорта напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, подчеркивается, что «за ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД»», — сообщает агентство.

Гроза отмечается в Жуковском, Люберцах и Раменском; гроза и в Балашихе, в Новокосине и Новогирееве на восток от Москвы. Гром слышен также на северо-запад от Москвы, в Мытищах и Королеве — здесь местные жители отмечают «мигание» света и электроприборов.

По данным Гидрометцентра, дождь с грозами продлятся до 3:00.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичей ждет увеличение температуры в четверг, 4 июля и резкое изменение температуры в пятницу, 5 июля, когда в Москву придут сильные ветра.

Ранее на видео попал Дед Мороз, который прошелся по трассе в 33-градусную жару в Кирове.

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