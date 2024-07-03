Родственники украинских чиновников использовали детей-сирот для побега из страны

Киевские чиновники могли помочь своим родственникам покинуть Украину с помощью детей, оставшихся сиротами или лишенных родительской опеки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации», — написал он.

По словам омбудсмена, должностные лица службы по делам детей и семьи Киева и столичного центра социально-психологической реабилитации детей №1 отправили своих близких родственников сопровождать детей за границу. Он уточнил, что в марте 2022 года 68 воспитанников этого центра в сопровождении 20 человек уехали в Германию. Как отметил Лубинец, среди сопровождавших детей людей были те, кто не имел отношения к этой сфере и трудоустроились лишь днем ранее. В их числе были близкий родственник руководителя службы по делам детей Киева и близкий родственник руководителя центра социально-психологической реабилитации детей №1. Оказавшись за пределами Украины, все сопровождающие мужчины уволились с должностей. В итоге они не вернулись в страну.

Лубинец добавил, что попросил офис генерального прокурора, министерство социальной политики и киевскую городскую администрацию проверить эти факты.

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