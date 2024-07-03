В Новороссийске ребенок выбрался на карниз, пока мать спала

В Краснодарском крае трехлетний ребенок выбрался на карниз на втором этаже, пока его мать спала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Маленького ребенка, стоящего на карнизе на втором этаже, заметили очевидцы, мальчик выбил москитную сетку и мог в любой момент упасть с высоты. Пока спасатели и полиция ехали на вызов, соседи, опасаясь падения ребенка, соорудили тент и готовы были поймать мальчика.

Прибывший на место наряд полиции поднялся в квартиру, выяснилось, что мать мальчика находится дома и крепко спит. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает. Известно, что семья на учете не состояла, жалоб на мать не поступало. Однако проверка по данному факту все же проводится. Все данные передали в отдел ПДН.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мальчик вышел на карниз через окно и прогулялся по нему под крики напуганных соседей. При этом за происходящим наблюдала его сестра, которая стояла в оконном проеме. Очевидцы инцидента пытались уговорить ребенка вернуться в квартиру. В это время другие неравнодушные совершали попытки попасть в квартиру, однако мероприятие не увенчалось успехом. Сообщается, что мать малолетних в этот момент спала.

Ранее в Нижнем Новгороде ребенок выпал из окна многоквартирного дома и пролетел восемь этажей.